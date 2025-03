Senza Florian Thauvin e Alexis Sanchez, l'Udinese sbarca a San Siro nel tentativo di fermare l'Inter e cercare di confermarsi nella prima parte della classifica, oltre magari a fare un favore a Napoli e Atalanta. Per la gara contro i nerazzurri, Kosta Runjaic è alle prese col dubbio legato alla sostituzione del francese: Iker Bravo non pare avere l'esperienza giusta mentre Keinan Davis non è ancora al meglio dal punto di vista fisico, quindi, secondo il Messaggero Veneto, il tecnico bianconero potrebbe ripescare il modulo 3-4-2-1 con Arthur Atta e Jurgen Ekkelenkamp alle spalle di Lorenzo Lucca.

Sandi Lovric e Jesper Kallstrom andranno a comporre la linea mediana con Kingsley Ehizibue e Hassane Kamara sulle fasce; davanti a Maduka Okoye, si prepara il terzetto composto da Thomas Kristensen, Jaka Bijol e Oumar Solet.