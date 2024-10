Nonostante le voci emerse durante la settimana su un possibile problema fisico, Artem Dovbyk parteciperà alla sfida tra Roma e Inter. Altro sospiro di sollievo in casa giallorossa, scrive Tuttosport, dopo quello per Paulo Dybala.

L'ex Girona aveva accusato un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a rimanere fermo mercoledì per svolgere terapie specifiche, ma ieri ha dato segnali che fanno pensare ci sarà, seppur non al 100%. La Joya, invece, riprenderà una maglia da titolare che gli manca dal 26 settembre dopo essersi messo alle spalle i problemi al flessore. L'Inter è attualmente l'unica big a cui è riuscito a segnare su azione in Serie A da quando è in giallorosso. Resta invece ancora indisponibile El Shaarawy.