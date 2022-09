Senza troppi giri di parole né tentativi di dissimulare, Stefano Pioli fa chiara da subito la strategia anti-Inter: "Cercheremo di essere quasi alla loro altezza con i centimetri" il che non significa svestirsi d'ermetismo. Gioca uno tra Kjaer e Pobega? Difficile rispondere per la Gazzetta dello Sport che nella bozza di formazione rossonera va sicura su Charles De Ketelaere, "atteso titolare al primo derby della sua vita, alla quinta giornata come il primo derby di Kakà, che contro l’Inter segnò il primo gol in A". A meno di sorprese i rossoneri scenderanno in campo con la formazione titolare dello scorso anno che nel maggio scorso si è presa di diritto lo scudetto: undici di fedelissimi, con dieci campioni d’Italia.