A parte Chiesa, Kaio Jorge e McKennie, Allegri stasera avrà tutta la rosa a sua disposizione. Chiellini, Alex Sandro e Zakaria pronti a partire dal 1', mentre Bonucci, non al meglio, inizierà in panchina. Secondo il Corriere dello Sport, si va verso il 4-2-3-1, con Cuadrado, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic. "Il dubbio riguarda il ballottaggio tra lo spagnolo e Bernardeschi. Con l’azzurro, si avrebbe maggiore sostanza in fase di non possesso e la possibilità di passare al 3-5-2 con Federico mezzala", sottolinea il quotidiano romano.