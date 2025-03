Giornata di riposo ieri per l'Atalanta dopo il 4-0 sulla Juventus. Come riporta oggi Tuttosport, l'osservato speciale di oggi sarà Juan Cuadrado, uscito dal campo con un risentimento al flessore destro nella gara di domenica. Si spera non sia nulla di grave, ma non ci sono previsioni prima degli esiti degli accertamenti. Il colombiano, ex di turno, è stato utilizzato da Gasperini in diverse posizioni nel tridente d'attacco.

In infermeria ci sono Posch, almeno fino a fine aprile, e i lungodegenti Scalvini, Scamacca e Koussounou.