"Zhang, rabbia cinese: sarà Inter rivoluzione". In prima pagina il Corriere dello Sport dedica un box alla situazione in casa Inter. In particolare, il quotidiano capitolino pone l'accento sul possibile malumore del numero 1 nerazzurro, Steven Zhang. Sicuramente quello della squadra di Luciano Spalletti non è un momento facile. Dopo le varie vicissitudini legate al caso Icardi, ora c'è da metabolizzare il sorpasso subito dal Milan al terzo posto.

VIDEO - FA TUTTO GABIGOL: ASSIST AL BACIO DA FERMO E DOPPIETTA, E' TRIS FLAMENGO