Tuttosport dedica oggi ampio spazio a una delle sorprese dello Spezia di Thiago Motta, il difensore Dimitros Nikolaou. Il profilo del giocatore è affidato a Riccardo Pecini, oggi dirigente dei liguri, in passato l'uomo che portò Milan Skriniar in Italia. "Può essere il nuovo Skriniar, me lo ricorda molto nella tipologia - dice Pecini di Nikolau -. L’interista lo presi dallo Zilina portandolo alla Sampdoria, ma fin da subito aveva le stesse caratteristiche di Nikolaou. Forse brutti da vedere, ma puliti nel palleggio, essenziali, fortissimi".