L'ipotesi di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, riguardo a come sarà il prossimo mercato trova concorde il suo ex braccio destro alla Juventus, Fabio Paratici, intervistato nel medesimo giro di pareri effettuato da Tuttosport. "Ci saranno molti scambi, una situazione che avvicinerà il calcio all’NBA. È presumibile che alcuni club, ad esempio in Germania, possano beneficiare della generale situazione di crisi in virtù di un’economia sottostante più solida di altre", dice il dirigente bianconero.