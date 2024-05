C'era anche Giancarlo Inzaghi, papà di Simone, ieri a Piacenza per la premiazione del figlio. "Sappiamo come sono stati Pippo e Simone da calciatori, sappiamo cosa stanno facendo da allenatori ma la soddisfazione più grande da padre è avere due figli perbene, due figli educati e due figli che possono essere da esempio per i giovani. Ecco, questa è la cosa che mi inorgoglisce più di tutte", dice a Tuttosport. "I chilometri per accompagnarli? Centinaia e centinaia, ma percorsi molto volentieri... Oggi invece, nonostante abbia l’abbonamento in tribuna centrale a San Siro, le vedo in casa le partite, con le tapparelle abbassate con un whiskino, una sigarettina - magari anche più di una - e posso dire quello che voglio di tutti: tanto non mi sente nessuno".

"Lui e Pippo - continua papà Inzaghi - sono due ragazzi eccezionali, che ti chiamano due volte al giorno tutti i giorni da trent’anni. E che da trent’anni... mi sopportano. Simone come Ancelotti? Carlo è una persona eccezionale, ha fatto la storia del calcio senza mai uscire da quella che è la sua normalità e sia Pippo, sia Simone, si sono ispirati a lui e come lui, anche nelle vittorie, non sono mai cambiati rispetto a quello che sono".