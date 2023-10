Marco Paoloni, ex portiere di Cremonese e Benevento, fu accusato e poi assolto dall'accusa di aver messo del sonnifero nell'acqua per condizionare le prestazioni dei compagni di squadra alla Cremonese durante un intervallo. Secondo Paoloni, che parla oggi al Corriere della Sera, il fenomeno delle scommesse "era molto diffuso. Soprattutto fra i giocatori ma talvolta lo facevano anche i vertici delle società. Quella delle scommesse è una giostra di soldi che fa comodo a tutti. La malattia non guarda in faccia nessuno".

Paoloni si dice "vicino a questi ragazzi, dico solo una cosa: fatevi subito aiutare". Oggi l'ex portiere, dopo un percorso con degli psicologi, allena i ragazzi che vogliono fare i portieri, privatamente. Ha subito però di recente una squalifica di cinque mesi per aver portato i ragazzi ai provini senza essere iscritto al registro degli agenti. "Dopo otto anni d'inferno ho subito anche questo". "Ho smesso di giocare a 27 anni, quando è arrivata l'assoluzione ne avevo 39 ed ero troppo vecchio per rientrare. Il mio caso dovrebbe insegnare prudenza perché si rischia di rovinare carriere e famiglie per poi magari scoprire che c'è poco o nulla", dice.