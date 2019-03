Sono tre i giocatori dell'Inter, scesi in campo ieri pomeriggio contro la Spal, bocciati da Tuttosport: finiscono dietro la lavagna Brozovic, Candreva e Joao Mario (il peggiore). Bene tutti gli altri, soprattutto De Vrij e Politano che spiccano con il loro 7 in pagella:

HANDANOVIC NG Non fa una parata degna di tal nome.

CEDRIC 6.5 L’assist a Gagliardini sembra più un tiro venuto male, però agli atti restano anche tanti cross ben fatti. Era arrivato come tappabuchi, sta dimostrando di essere un laterale di qualità.

DE VRIJ 7 Giganteggia in difesa (pure a tre dove dovrebbe essere più a disagio), ma gli avversari sono davvero poca cosa.

MIRANDA 6.5 Gioca (bene) un tempo con il naso fratturato per una sbracciata di Petagna. Ranocchia (1’ st) 6.5 Entra in campo con piglio gladiatorio, dimostrando di essere tra i più lucidi nel percepire l’importanza di questa vittoria.

DALBERT 6 Parte con eccessiva timidezza poi, dopo aver azzeccato un paio di passaggi, inserisce il turbo.

GAGLIARDINI 6.5 Nel primo tempo è un disastro. Nel secondo ringhia sugli avversari e segna un gol da centravanti puro.

BROZOVIC 5.5 Si arrende per un problema al flessore della coscia destra all’epilogo di un primo tempo in cui sbaglia troppi appoggi per i suoi standard. Candreva (42’ pt) 5.5 L’impegno non si discute, ma sembra essere psicologicamente schiacciato dal clima di sfiducia che si respira intorno a lui. POLITANO 7 Segna un gol fondamentale per il campionato dell’Inter: di solito fiorisce in Primavera, può davvero essere una risorsa in più per Spalletti in zona gol. Borja Valero (29’ st) 6 Gestisce il pallone da professore. JOAO MARIO 5 Molle e arruffone: da uno con le sue qualità sarebbe lecito attendersi molto di più.

ASAMOAH 6 Si conferma giocatore multitasking: inizia esterno alto gioca venti minuti come interno a centrocampo e, nella ripresa, fa il difensore centrale.

MARTINEZ 6.5 Segna un gol bellissimo, ma viziato da un tocco di mano, e aggredisce ogni pallone col sangue negli occhi. A corredo è bravo a non farsi ammonire: ora il derby.

