Le pagelle di Tuttosport, il giorno dopo il derby, sottolineano le difficoltà dell'Inter nel derby. Voti bassi per diversi interpreti. Non per Sommer, da 7, bravissimo due volte su Leao e una su Reijnders. In difesa 5,5 a Pavard che è in ritardo sul gol di Pulisic, mentre si salvano Acerbi e Bastoni con il 6 (ng per Carlos Augusto).

Solo 5,5 per Dumfries, in un duello senza vincitori con Theo, stesso voto per il subentrato Darmian. Sufficiente Barella che lancia la rete del pareggio, bocciati Calhanoglu (5, tarda a ingranare), Mkhitaryan (4,5, il peggior primo tempo in nerazzurro) e Asllani, pur se con un 5,5. Salvo Dimarco, gara da 6,5 anche se cala vistosamente nella ripresa.

Davanti un Thuram da 5, un derby da comparsa, mentre Lautaro arriva almeno fino al 6 grazie all'assist per Dimarco. Voto 5,5 per Inzaghi tradito a centrocampo da due pretoriano come Mkhitaryan e Calhanoglu.

Nel Milan 7 per Maignan, Tomori, Reijnders, Pulisic e Fonseca, 8 per Gabbia che è il migliore in campo. Chiude con un 5,5 l'arbitro Mariani che prende un abbaglio su un rigore cancellato solo dal Var.