Le pagelle di Tuttosport si aprono con un bel 6,5 per Josep Martinez, che si fa trovare pronto su Leao e in uscita su Abraham, ma nulla può sul gol subito. Prende un 5,5 Bisseck, per un tempo se la cava su Leao ma è colpevole sulla finta dell'inglese che porta alla rete. Più sicuro Pavard, voto 6. Un bel 7 per De Vrij, partita da professore per l'olandese. Sufficienza a Bastoni, senza grandi spunti per 80', si vede di più nel finale.

Sofferenza a centrocampo, 5,5 a Darmian che non si rende pericoloso e soffre dietro, mentre Frattesi è addirittura da 5, leggero nei contrasti e non lascia il segno in attacco. Meglio Mkhitaryan, voto 6, con lui l'Inter ritrova il ritmo. Partita da 7 di Calhanoglu, positivo in regia e piazza anche la rasoiata vincente. Barella arriva al 6, sacrificato da mezzala sinistra, meglio tornando a destra. Fa poco anche Carlos Augusto, 5,5, avrebbe spazio per qualche sortita in più. Meglio Zalewski, 6,5: il polacco porta più vivacità.

Non scintillante Thuram, 5,5, il francese non ha ancora l'affondo dei bei tempi. Sufficiente Correa, croce e delizia: galleggia senza pungere ma serve a Calhanoglu la palla per pareggiare. Voto 6 anche a Inzaghi, che tiene aperta la qualificazione e ai punti avrebbe potuto vincerla.

Sufficienza anche per l'arbitro Fabbri, nel Milan 7 a Maignan e Reijnders, 6,5 a Gabbia, Thiaw e Fofana. Solo 6 a Leao. Male Walker: 5.