Fioccano i 7 e le sufficienze nelle pagelle dell'Inter proposte da Tuttosport dopo il 3-1 nerazzurro sul Cagliari. Gli unici due bocciati sono Zalewski e Thuram (che si prendono il 5,5), mentre il migliore è Arnautovic che strappa un convincente 7,5.

Sommer 7 Con uno straordinario riflesso nega il gol a Piccoli, reattivo pure un paio di volte nella ripresa.

Bisseck 7 Quando stacca sull’angolo di Dimarco in occasione del tris sembra Aldo Serena nell’anno dello scudetto del Trap: facendo lui di professione il difensore centrale, la prodezza vale doppio.

De Vrij 6.5 Nella sua gara tante piccole sbavature, “lavate” dal salvataggio su Piccoli sul possibile 3-2 con tanto di rischio psicodramma finale.

Carlos Augusto 6 Pesca Arnautovic sul gol rompighiaccio. Sulla rete di Piccoli è però assente ingiustificato.

Zalewski 5.5 Prima da titolare all’Inter a destra, la fascia non certo prediletta e quando Augello si sveglia, soffre. Esce per crampi. Bastoni (22' st) 6 Fa il suo.

Frattesi 6.5 Il gol al Bayern è stato un tonico: gioca una gara intensa in mezzo al campo, cosa che poche altre volte gli era riuscita all’Inter.

Calhanoglu 6.5 Sotto gli occhi del suo ct Montella governa il centrocampo, dando la scintilla sull’azione che porta al primo gol. Asllani (39' st) ng

Barella 6.5 Altra notte da professore: è il centro di gravità dell’Inter.

Dimarco 6.5 Niente male come test pre-Bayern: mette sulla testa di Bisseck il pallone del 3-1 e fa tante altre cose buone. Darmian (15' st) 6 Dà solidità alla fase difensiva.

Lautaro 7 Con lo scavetto segna il 20° stagionale (149° con inter). Quando esce sono tutti in piedi. Thuram (22' st) 5.5 Svagato.

Arnautovic 7.5 L’ultimo tripletista indica la via segnando un gol e regalando a Lautaro il pallone del bis. Dietro la ThuLa ormai è per distacco la scelta più affidabile che ha Inzaghi nel mazzo. Correa (15' st) 6 Stavolta ha il piglio giusto.

All. Inzaghi 6.5 Ne cambia sei rispetto al Bayern e, visto che incombe pure la trasferta a Bologna, lascia fuori dai titolari tutti i diffidati in campionato. Stavolta, quel che più importa, arriva pure la vittoria.