Le pagelle di Tuttosport inquadrano la prestazione nerazzurra in Fiorentina-Inter. Sufficiente Sommer, ma già Bisseck è da 5 (portato a scuola da Kean sul raddoppio) e lo stesso vale per Bastoni, i cui problemi nascono in difesa. Non si salva nemmeno De Vrij, 5,5, pur essendo uno dei pochi a restare a galla nel Titanic interista.

A centrocampo 5 a Dumfries e Carlos Augusto, mentre per i tre in mezzo va ancora peggio: 4 a Frattesi, prova opaca, 4,5 a Calhanoglu, regia pigra e stesso voto a Mkhitaryan, in calo.

In attacco 5 a Lautaro, un solo lampo in avvio e 4,5 a Thuram spettatore non pagante. Tra i subentrati 4,5 a Dimarco, 5 a Barella ("Non incide"), 5 ad Arnautovic che si mangia il 2-1. Ng per Taremi e Asllani. Infine 5 a Inzaghi, il cui turnover fa cilecca e le cui mosse disperate nel finale risultano inutili.

Nella Fiorentina fioccano i 7: Comuzzo, Pongracic, Dodò, Mandragora, Parisi, Beltran, 7,5 a Ranieri e Richardson, 8 a Kean e Palladino. L'unico 6 lo prende De Gea perché l'Inter non lo impegna mai...