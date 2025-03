Le pagelle di Tuttosport dei tre giocatori nerazzurri in campo ieri in Italia-Germania puniscono le incertezze di Alessandro Bastoni, che prende un brutto 4,5. Mettendolo al centro, secondo il quotidiano, Spalletti rinuncia ai suoi "coast to coast" e ne mette a nudo le difficoltà a interpretare il ruolo in fase difensiva.

Sufficiente invece Barella, che innesca Politano sull'1-0 in un'azione che mostra i sincronismi su cui i due lavorano ad Appiano. Cala però nella ripresa. Il terzo interista in campo, ma da subentrato, è Frattesi, non giudicabile.