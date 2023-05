Prezioso successo dell'Inter in casa della Roma. Tanti i voti sopra la sufficienza per i nerazzurri secondo Tuttosport, che premia in particolare Acerbi, Dumfries e Dimarco.

Onana 6.5 Volo spettacolare sul tiro ravvicinato di Ibanez.

Darmian 6.5 Sempre ordinato, nonostante non arrivino grandi preoccupazioni da quel lato.

Acerbi 7 Toglie ossigeno a Belotti per tutta la partita, regge l'urto per disinnescare ogni inserimento centrale.

Bastoni 6.5 Instancabile nell'inseguimento su Pellegrini per tamponare quei pochi spunti di vivacità giallorossa.

Dumfries 7 Martellante da quel lato, col contagiri la traiettoria disegnata per Dimarco. Bellanova (15' st) 6 Più bloccato, senza troppe licenze.

Barella 6.5 Meno arrembante per ricucire e sporcare i tentativi della Roma, ma resta indubbiamente tra i più in forma. Gagliardini (37' st) ng

Brozovic 6.5 Torna padrone del centrocampo, fantastica l'imbucata per la corsa di Dumfries prima del vantaggio.

Calhanoglu 5.5 Poco ispirato nelle rifiniture, fatica a trovare la posizione giusta per incidere a modo suo. Mkhitaryan (26' st) ng

Dimarco 7 Solita puntualità sotto porta, gli lasciano campo e spazio per affondare con continuità. de Vrij (26' st) 6 Salva di schiena e mantiene a distanza la Roma.

Correa 5 Solito compitino. Zero rischi, zero danni, ma così è troppo semplice. Lautaro (15' st) 6.5 Assist facilissimo e una traversa a bilancio.

Lukaku 6.5 Dentro al regalo di Ibanez c'è la doppia cifra di gol in stagione, in una gara tatticamente sofferta per lui.

All. Inzaghi 7 Conferma la supremazia di Verona con risultato e prestazione più contenuti. La sua Inter è alla soglia del secondo posto.