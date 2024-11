Le pagelle di Tuttosport su Inter-Napoli partono con la sufficienza per Sommer, quasi per insufficienza di prove: nessuna parata. Bene la difesa in generale: 6,5 a Pavard che se la cava bene su Kvara, 7,5 ad Acerbi, il migliore al rientro dopo venti giorni. Sufficiente Bastoni: Politano non gli mette paura. C'è anche, però, un 5,5 a De Vrij: deve ringraziare l’imprecisione finale di Simeone.

A centrocampo 6,5 per Dumfries, prende un rigore ma si perde in alcuni dettagli e non riesce a frenare McTominay sul gol subito. Stesso voto per Barella, lievita nella ripresa, e per Mkhitaryan. Si ferma al 6 Calhanoglu, che parte con due errori nei primi 40', si fa perdonare con l'1-1 e poi sbaglia il rigore. Voto 6,5 per Dimarco che risulta più pericoloso nella ripresa.

Male l'attacco: 5,5 a Thuram, a cui manca l'acuto, e 5 a Martinez, cicca l'unica mezza chance che ha. Infine 6 a Inzaghi, la cui squadra non sfrutta le occasioni, rigore compreso.

Nel Napoli 7,5 a Buongiorno, 7 a Rrahmani, ma anche dei 5 a Gilmour e Lukaku. Prestazione arbitrale da 5,5 per Mariani: il rigore all'Inter lascia dubbi, come anche il fallo di mano di Olivera che frena Lautaro.