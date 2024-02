È Thuram il migliore in campo della Gazzetta dello Sport in Roma-Inter 2-4. Il francese ha dato la scossa con il 2-2 e poi forzato l'autogol di Angelino per il vantaggio. Al francese va 7,5, mentre all'altro francese Pavard un 5,5 che gli costa il ruolo di peggiore. L'ex Bayern - per la rosea - è l'unico insufficiente della serata interista.

Tanti i 7: Inzaghi, Sommer, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella e Mkhitaryan. Sul 6,5 si attestano Calhanoglu, Dimarco, De Vrij e Arnautovic. La sufficienza arriva per Lautaro, Carlos Augusto e Dumfries.