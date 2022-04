Ottima prova dell'Inter, che risolve la pratica Verona già nel primo tempo e si lancia all'inseguimento della vetta. Super Perisic (7,5) si guadagna la palma del migliore in campo nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. Stessa valutazione anche per Barella, Brozovic, Dzeko e per il tecnico Inzaghi, mentre il 7 va ad Handanovic e Skriniar. Al 6,5 arrivano i vari Dimarco, Dumfries, Calhanoglu e D'Ambrosio. Nessun bocciato: De Vrij, Vidal, Correa, Gosens e Bastoni ottengono la sufficienza piena.