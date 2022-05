Voto altissimo a Perisic: il croato prende 9 nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il 4-2 alla Juve nella finale di Coppa Italia. Non solo i due gol per il croato, dominante per tutto il match e "unico a restare sempre lucido". Da contraltare (5) la prestazione di Dzeko, apparso appannato: "assente ingiustificato". Il 5 anche a D'Ambrosio che ha sofferto a inizio ripresa. Molto bene Barella, Dimarco, Dumfries e De Vrij: 7 per tutti. Stessa valutazione per il tecnico Inzaghi. Skriniar arriva a 6,5, mentre sufficienti Handanovic, Brozovic, Vidal, Calhanoglu, Lautaro, Sanchez, Correa e Darmian.