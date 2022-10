Lautaro migliore in campo secondo la Gazzetta dello Sport nel 3-3 del Camp Nou. L'argentino si merita un 8 pieno nelle pagelle della rosea, stessa valutazione data anche a Inzaghi, artefice dalla panchina della rinascita nerazzurra, e per Barella, autore del momentaneo 1-1. Tanti anche i 7: Onana, Bastoni, Calhanoglu, Dzeko e Gosens promossi con lo stesso voto. Il 6,5, invece, è per Skriniar, Mkhitaryan, Darmian e Dimarco. Sufficiente Bellanova, bocciati in tre: De Vrij e Asllani, per motivi diversi, prendono 5; Dumfries 5,5.