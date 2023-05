Dzeko, il professor Dzeko, migliore in campo per la Gazzetta dello Sport: 7,5 in pagella dopo l'Euroderby. Al suo stesso livello l'altro marcatore di giornata, ossia Mkhitaryan, e Barella. Ottimi (7) anche Darmian, Acerbi, Bastoni, Calhanoglu e Lautaro; 6,5 Dumfries, Dimarco, Brozovic, Lukaku. Onana si ferma al 6 perché è rimasto di fatto inoperoso per 90 minuti e De Vrij entrato nella ripresa. Super voto a Inzaghi: 8 per il tecnico nerazzurro che l'ha preparata nel dettaglio e il risultato è perfino stretto. Unico insufficiente Gagliardini (5,5), che manca il colpo del tris.