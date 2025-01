Ovviamente è Dumfries (8) il migliore in campo nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. L'Inter tira dritto e maciulla pure l'Atalanta super di questo periodo. Il neerlandese segna i due gol che affondano Gasperini in Supercoppa: "L’olandese, leone d’Arabia, è obliquo e si infila spesso in diagonale. Fin qui, tutto nelle sue corde, ma la rovesciata spettacolare e il destro sotto la traversa, quelli sì che sono sorprendenti".

Molto bene anche Barella (7): "I pochi (e calorosi…) eletti all’Al-Awwal applaudono i suoi recuperi su Zaniolo. La solita elettricità e la solita intelligenza le vedi nel modo illuminante con cui libera Dimarco nel 2-0".

Stessa valutazione del sardo per Bisseck e Sommer, mentre il 6,5 va a De Vrij, Dimarco e Carlos Augusto. Sufficienti Calhanoglu, Thuram, Asllani e Taremi.

Nonostante l'ottima prova corale, la rosea trova addirittura ben tre insufficiente, due delle quali parecchio discutibili. Severo il voto per Bastoni (5,5): "Non è da lui una topica come lo strambo assist a Scalvini del primo tempo, in generale fatica a leggere i movimenti di Brescianini, e nella ripresa, quando ha spazio per sgroppare, attende troppo prima dell’assist". Cattivo pare pure il voto a Mkhitaryan (5,5): "Non solo non la butta dentro subito, ma dilapida un contropiede d’oro massiccio, sbagliando l’appoggio per Dimarco e riempie la partita di errorini e imperfezioni. Molto strano".

Ci sta eccome, invece, il giudizio per Lautaro (5): "I 4 tiri senza segnare (ma con un grande Carnesecchi) nei primi 22’ fanno pensare che l’incantesimo non sia finito e il mancato colpo del ko nel 2° tempo lo conferma: nonostante Cagliari, il Toro non è ancora guarito".

Senza voto Darmian e Frattesi.