Bene ma non benissimo l'Italia, che strappa il pass per gli ottavi ma deve dire grazie a un gol di Zaccagni nell'ultimo secondo di partita. Male gli interisti, con Darmian peggiore in campo: si salvano solo Bastoni e Barella secondo le pagelle della Gazzetta dello Sport.

5 Darmian - Lontano dagli standard interisti. Sul centrodestra della difesa, per un tempo è senza rivale, perché Pasalic proprio non c’è, ma soffre lo stesso. Poi affonda anche sul gol.

6,5 Bastoni - Due grandi occasioni di testa, soprattutto la prima è quasi gol se Livakovic non si superasse: abbiamo una grande soluzione gol. E in difesa è sempre puntuale e preciso. Bene.

6 Barella - Gran lavoro di raccordo e impostazione. Il cross per Bastoni è così bello che ci si chiede perché non ne faccia altri, invece di appoggiare. Vince su Kovacic, poi mestiere.

5 Dimarco - Ammirevole il non tirarsi mai indietro, anche se bene non stava e si capisce dal ritmo non altissimo e dalle situazioni di difficoltà. Anche per lui il cambio è inevitabile.

5 Frattesi - Doveva dare le incursioni mancate al posto di Pellegrini, regala subito una brutta emozione: il mani inutile è rigore. Ma perché? Modric sbaglia, Gigio para, ma la Croazia si carica.