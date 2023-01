Inter battuta a domicilio dall'Empoli nell'ultimo turno dell'andata. Il migliore della Gazzetta dello Sport è Calhanoglu (6,5), uno dei pochi a salvarsi. Come lui c'è Darmian (6,5), mentre sufficienti restano Dimarco, De Vrij, Asllani e Dzeko. Per il resto, solo bocciature, lievi e sonore. Malissimo Skriniar (4), il peggiore della rosea. Molto male anche Onana e Barella (4,5); il 5 va a Inzaghi, Mkhitaryan, Bastoni, Lautaro, Correa e Bellanova. Mezzo voto in più per Gosens (5,5).