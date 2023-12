Grande Inter a Napoli e la Gazzetta dello Sport, nelle pagelle, premia la prestazione globale di squadra con un 7,5, che poi è lo stesso voto dato al tecnico Inzaghi.

Per quanto riguarda la squadra, il migliore è Barella (8), autore del gol del 2-0 e non solo. Appena mezzo voto in meno per Sommer e Thuram, altri due protagonisti della contesa del Maradona. Bravi anche Acerbi, Calhanoglu, Lautaro e Carlos Augusto (7), mentre arriva il 6,5 per Darmian, Dumfries, Mkhitaryan e Cuadrado. Nessuno sotto al 6, raggiunto da De Vrij, Dimarco e Frattesi.