Prestazione non brillante dell'Inter, che comunque esce dal Ferraris con un punto non per forza da buttare. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport i voti, ovviamente, non sono elevati. Il migliore risulta essere Arnautovic (7), autore del gol del provvisorio vantaggio, mentre il peggiore è Carlos Augusto (5) che secondo la rosea perde Dragusin nell'1-1 (ma in realtà la situazione è più complessa...).

Per il resto, bene Bastoni e Bisseck (6,5); sufficienti Acerbi, Barella, Frattesi, Mkhitaryan e lo stesso Inzaghi; 5,5 per Darmian, Thuram, Sanchez, Dumfries e Calhanoglu; 5 per Sommer, non irreprensibile sul gol.