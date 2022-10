"Para a gioco fermo, è in ritardo sul tiro di Dybala: nel giochino ci rimette l'Inter". Questo il giudizio del Corriere della Sera sull'ennesima prova insufficiente di Handanovic, punito con un 5 in Inter-Roma. Stesso voto anche per Skriniar e Dumfries, mentre ricevono un 5,5 Bastoni, Asllani, Lautaro e Inzaghi. Sufficienza per Dzeko e Calhanoglu, con Acerbi (6,5) e Dimarco (7) migliori in campo.