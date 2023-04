Sono addirittura quattro i giocatori interisti bocciati dal Corriere dello Sport dopo il 3-0 dei nerazzurri a Empoli, tutti con 5,5 in pagella: si tratta di Gagliardini (Novanta minuti di anonimato), Brozovic (arriva quasi alla sufficienza per l’assist dell’1-0. Sbaglia tanto e gioca con indolenza), Barella (il voto è per un’ammonizione stupida che prende per proteste quando l’Inter è già sul 2-0) e Correa (troppo distante dalla manovra).

Promossi tutti gli altri, a partire da Lukaku premiato ovviamente come migliore in campo (voto 8): "nella prima mezz’ora è il Lukaku di questa stagione: fuori partita. Poi fa un passo in avanti, comincia a trovare la posizione e a rifinire l’azione. Nel secondo tempo, è il vecchio grande Lukaku, quello di Conte per intendersi. Travolgente e incontenibile. Doppietta alla sua maniera, primo gol di destro, secondo di sinistro. E poi l’assist per Lautaro, come se volesse annunciare che la coppia è tornata", il giudizio sul belga.

Sette per Lautaro (Lotta su ogni pallone e poi sbuca nel momento giusto per raccogliere l’invito di Lukaku e trasformarlo in gol), Inzaghi (Sceglie di rischiare qualcosa con le riserve, però, alla fine ha ragione lui), Handanovic e Calhanoglu; 6,5 a D'Ambrosio, poi sfilza di 6.