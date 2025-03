Buoni voti per gli interisti dopo il successo anche al ritorno contro il Feyenoord in Champions. Il Corriere dello Sport, però, non risparmia un paio di bocciature.

S.Inzaghi (all.) 7 Adopera alcuni cambi dall’inizio e in corsa per compiere la missione. La qualificazione per i quarti non è mai stata in dubbio nei 180 minuti.

Sommer 6,5 Qualche bell’intervento, ma nulla può sul rigore. In Champions l’Inter ha preso appena 2 gol in 10 partite.

Pavard 6 Nel finale tenta ancora il primo gol in assoluto con la maglia nerazzurra.

Acerbi 6,5 Torna a piazzarsi al centro della difesa e ha vita facile nell’anestetizzare Ueda.

Cocchi (39’ st) sv

Bisseck 6 Conferma la sua duttilità, disimpegnandosi anche come braccetto sinistro per dare un po’ di riposo a Bastoni.

Dumfries 6,5 Si gode l’onore della fascia di capitano al braccio, poi per il resto macina come al solito chilometri e avversari dimostrando di aver acquisito una certa continuità.

Frattesi 6 Fa rifiatare Barella, ma resta distante anni luce dal rendimento del sardo sotto diversi aspetti. Negli ultimi minuti alza bandiera bianca ed esce dal campo.

Berenbruch (39’ st) sv

Calhanoglu 6 Viene punito eccessivamente nell’occasione del rigore. Non si piange addosso, si mette in proprio e dagli undici metri è lui a far male con la rete decisiva.

Asllani (16’ st) 5 Sbaglia subito dopo l’ingresso in campo perché ci mette un minuto a farsi ammonire. Essendo diffidato, salterà l’andata dei quarti per squalifica.

Mkhitaryan 7 Bene nei cambi di gioco e nei rifornimenti per le punte. Un cambio di marcia rispetto alle ultime prestazioni dove era stato un po’ opaco.

Carlos Augusto 6,5 Al rientro da titolare dopo l’infortunio, presidia bene la sua fascia per dare supporto alla squadra in entrambe le fasi di gioco.

Bastoni (16’ st) 6 Subentra per traslocare nelle zone di campo in cui c’è più bisogno.

Thuram 7,5 Quel destro vincente dopo otto minuti è da favola. Per lunghi tratti sembra tornato quello della prima metà di stagione ed esce poco dopo aver centrato la traversa al termine di un’azione travolgente.

Arnautovic (26’ st) 6 Supporta le avanzate offensive della squadra in un finale di partita piuttosto semplice.

Taremi 5 Il gol resta un irrisolvibile enigma fin dall’inizio della stagione. Nel primo tempo potrebbe gonfiare la rete, ma il suo tiro è poco efficace.