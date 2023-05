È un pieno 8 il voto che il Corriere dello Sport dà a Lukaku, premiato per la pesante doppietta che permette all'Inter di battere il Sassuolo e di volare sempre più in alto in zona Champions. Il quotidiano romano concede poi il 7 a Inzaghi, mentre il 6,5 arriva per Lautaro e Mkhitaryan. Sufficienza per Brozovic, De Vrij, Acerbi, Bastoni e Dimarco, poi piovono 5,5 (Handanovic, D'Ambrosio, Bellanova, Asllani, Gosens e Correa), con Gagliardini che invece non va oltre il 5.