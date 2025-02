Ingiustamente penalizzato Darmian nelle pagelle del Corsport per un rigore farlocco. Per il resto, spiccano i 7 per Inzaghi, Acerbi, Barella, Zielinski e Arnautovic. Solo 6,5 per Lautaro.

S. Inzaghi (all.) 7 Vittoria fondamentale per tornate a -1, ma assolutamente meritata. Solo nel finale, quando si fa sentire la fatica, lascia campo alla Fiorentina.

Sommer 6 L’unico vero tiro in porta della Fiorentina è il rigore di Mandragola.

Pavard 6,5 Molto attivo nel primo tempo. Avanza fino alla trequarti, contribuendo alla accerchiamento della Viola.

Acerbi 7 Si rivede in campo a distanza di quasi 80 giorni, dimostrando di non essere arrugginito. Impeccabile su Kean.

A. Bastoni 6 Qualche sbavatura di troppo in costruzione: giocando sempre, è comprensibile. Scatena il motore su una sgasata in contropiede e la sua gara finisce.

Zalewski (25’ st) 6,5 Altro ingresso positivo: diverse iniziative e sempre propositivo.

Darmian 5,5 La sua colpa è tenere il braccio troppo largo sul rigore.

Barella 7 Elettrico come al solito. Rischia di far esplodere San Siro con una rovesciata che si spegne di poco a lato.

Calhanoglu 6 La sensazione è che voglia dimostrare qualcosa. Si becca un giallo che poteva risparmiarsi e resta negli spogliatoi all’intervallo.

Zielinski (1’ st) 7 Gestisce al meglio pallone e gioco.

Mkhitaryan 6 Prezioso soprattutto nel recuperare rapidamente il pallone. Ammonito, resiste mezzo tempo più di Calha.

Frattesi (25’ st) 6 Ci mette il sacrificio necessario.

Carlos Augusto 6,5 Un palo esterno in avvio. Quindi, il cross per la testa di Arnautovic. Da centrale, però, si lascia sfuggire pericolosamente Kean.

M. Thuram 6 Nemmeno mezz’ora in campo per un problema alla caviglia. E ora Juventus a rischio.

Arnautovic (28’ pt) 7 Inzaghi gli dà fiducia: la prima risposta è un diagonale respinto di piede da De Gea, la seconda l’incornata del raddoppio. Il problema è che poi si fa male…

Taremi (32’ st) sv Lavora senza palla.

L. Martinez 6,5 Mette pressione a Pongracic e ci scappa l’autorete. Sempre velenoso, ma sbatte sulla traversa.