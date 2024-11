Il pari non soddisfa l'Inter, che ha dominato il secondo tempo come accaduto con la Juve. Inzaghi si guadagna il 6,5 nelle pagelle del Corsport: "Napoli attentissimo e le fatiche di Champions si fanno sentire. Il rigore fallito vanifica lo sforzo di inizio ripresa. Primi cambi addirittura dopo all’80’".

Acerbi il migliore: 7. Sufficienti i suoi compagni di reparto Sommer, Pavard e Bastoni (senza voto De Vrij come Zielinski, Darmian, Taremi e Arnautovic).

Sufficienza anche per Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Calhanoglu: "Rimette l’Inter in carreggiata, con un destro violentissimo da fuori che sorprende Meret. Dopo 19 rigori consecutivamente a segno in nerazzurro, spezza la serie andando a sbattere sul palo".

Delude la Thu-La: 5 sia per Thuram che per Lautaro.