Tanti bocciati in casa nerazzurra nelle pagelle del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano ne salva davvero pochi dopo il 2-2 del Tardini.

S. Inzaghi (all.) 5 (Squalificato, in panchina Farris). Assiste da uno skybox alla ritirata dei suoi nel secondo tempo. Poco dopo l’ora di gioco molti dei migliori sono già stati sostituiti e la squadra smarrisce ben presto le sue certezze.

Sommer 7 Aggiunge alla collezione i prodigiosi interventi su Man e Bonny.

Bisseck 5 Perde qualsiasi tipo di riferimento e il prezzo da pagare è la mancata vittoria.

Acerbi 5,5 Non basta nemmeno la sua esperienza per scongiurare la rimonta.

A. Bastoni 6 Gli viene messo il ghiaccio sul ginocchio all’uscita e assiste dalla panchina alla metamorfosi.

Carlos Augusto (1’ st) 5 Entra nella ripresa senza sintonizzarsi sulle giuste frequenze.

Darmian 6 Senza l’infortunato Dumfries, si prende un’eredità importante e comincia gonfiando la rete di sinistro con l’aiuto del palo. Cala sul piano fisico.

Calhanoglu 5,5 Meno a suo agio su altre zolle rispetto a quelle della regia. Non può giocarle tutte ed esce in chiave Champions League.

Frattesi (20’ st) 5,5 Si appiattisce su una strada che il match ha già imboccato.

Asllani 5,5 Sperimenta la convivenza con Calhanoglu, ma quando emergono le difficoltà lui è nel vortice.

Arnautovic (36’ st) sv

Mkhitaryan 5,5 Piazza l’assist del raddoppio, ma paga l’uscita con un attimo di ritardo sul gol da lontano di Bernabé.

Dimarco 6,5 Sforna un altro assist, il terzo nelle ultime due partite disputate, poi verso l’ora di gioco viene sostituito anche perché è ammonito.

Zalewski (14’ st) 5,5 Pochi guizzi nel momento del bisogno, solo un intervento rischioso nel finale.

M. Thuram 5,5 Record di gol in campionato a quota 14. Non segnava in A da due mesi e mezzo, ma ci riesce con la più strana delle carambole. Nel complesso rimane un’altra partita senza la dovuta continuità.

L. Martinez 5 Sparando addosso a Suzuki si mangia un gol da distanza ravvicinata. Rientrando da un infortunio gli viene risparmiata la mezz’ora finale anche se all’uscita scuote la testa.

Correa (20’ st) 5,5 Ci prova in qualche modo, ma le scelte sono quelle che sono.