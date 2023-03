E' Nicolò Barella, secondo il Corriere dello Sport, l'unico giocatore interista meritevole della sufficienza nella gara persa ieri sera con la Juve. "Pochi attimi e costringe Szczesny a fare una grande parata. Non finisce qua, perché dopo una quindicina di minuti gli consente di fare un altro figurone, anche se in questo caso si potrebbe anche parlare di gol sbagliato. Di sicuro è il centrocampista dell’Inter più propositivo, anche se sempre troppo frenetico, un fallo su di lui di Bremer non viene sanzionato. Quando Inzaghi lo toglie (probabilmente per un giallo che ha addosso), non gradisce scalciando quello che si trova davanti", la valutazione dei colleghi.