Poi solo note negative, a partire dalla prestazione da 4,5 di Lautaro Martinez: "La palla buona arriva già dopo cinque minuti, ma calcia fuori di sinistro a botta sicura. E forse rimane fermo a quella occasione sprecata, perché poi si fa notare solo per qualche sponda qua e là fino a quando non si divora un’altra opportunità sparando addosso a Szczesny in contropiede la palla dell’1-1". Non fa molto meglio l'altro attaccante Edin Dzeko (5), lo stesso voto che prendono Barella, Dumfries e Inzaghi. Mezzo voto in più per Calhanoglu e Mkhitaryan.

