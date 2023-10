Davide Oldani, famoso chef stellato e grande tifoso dell'Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per parlare di Inter-Roma e del ritorno di Lukaku a San Siro. "Oramai non è più contemplato nella mia testa. Quanti soldi prende a Roma? Ha fatto tanto casino per prenderne poi di meno. I 30mila fischietti? Io non fischierei, non fa parte di me, del mio stile. Ma sono profondamente deluso da lui. Tanto. Capirei benissimo chi lo fa, noi eravamo innamorati di lui. A me personalmente come persona ha tradito tutte le aspettative che avevo su di lui. Ora però andiamo avanti. Noi siamo l’Inter. Se ho paura di lui? Certo.

Nel rettangolo di gioco, se è in vena, Romelu è forte, devastante. Bisogna saperlo marcare".



"Ora c'è Thuram, Marcus promette bene, ma sono due giocatori diversi. Se l'Inter ci ha guadagnato? Nello spogliatoio dico di sì, in campo vedremo. È ancora presto per dirlo - ha aggiunto -. Su Lautaro sono piacevolmente sorpreso. Quello che ha detto Roberto Baggio su di lui lo condivido pienamente E poi quante offerte ha avuto per andare via? E invece ha scelto di restare qui con noi. Ha scelto l’Inter. Lo scorso anno ho capito che aveva le palle. Ha dimostrato di esserci sempre. Se poi andrà via o la faranno andare via non lo so.Ma fin qui ha ragionato con la sua testa, ha fatto un cammino di crescita importante: campione del Mondo con l’Argentina, finale di Champions League con l’Inter. Spero possa diventare come Javier, ma nel calcio di oggi è difficile".