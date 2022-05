Giorgio Chiellini ribadisce alla Gazzetta dello Sport che sarà l'interista Alessandro Bastoni a raccogliere la sua pesante eredità in Nazionale: "Alessandro è mancino come me e sta diventando sempre più forte a livello internazionale, deve solo avere il tempo di maturare e imparare dai suoi errori, come ho fatto anche io - le parole dell'ex Juve -. I frutti del lavoro fatto nei settori giovanili negli ultimi 10 anni si vedono: i difensori a livello tecnico hanno una base altissima, però non bisogna perdere le caratteristiche che ci hanno sempre distinto, come la capacità di marcare".