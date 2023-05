Disordinata la direzione di Irrati, che per fortuna non è stato chiamato a decidere su episodi decisivi. Regolare il vantaggio viola al 2', ma gli errori del fischietto di Pistoia non mancano. La Gazzetta dello Sport sottolinea alcune sbavature: "Al 27’ gomitata di Amrabat a Dumfries durante un duello in corsa: il colpo è evidente, meritava il giallo.

Nel vantaggio Inter, un attimo prima e in piena area c’era una spallata non regolare di Quarta a Dumfries, poi derubricata dal gol. Giusto non dare rigore nel contatto Dumfries-Sottil in area Inter (28’ s.t.) mentre Handanovic è da brivido al 32’ s.t., ma subisce la carica di Cabral".