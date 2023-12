Pochi spunti da moviola, con l'attenzione praticamente tutta sul rigore che ha stappato la partita per il fallo di Perez su Lautaro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al 35' del primo tempo, il difensore dell'Udinese tiene l'avversario che lo aveva bruciato sul tempo sul cross di Dimarco: Di Bello prima lascia correre e poi, richiamato dal Var, concede il penalty. Secondo il giornale, in effetti, la trattenuta è plateale e il rigore corretto.

Per il resto, giusto annullare il gol a Lucca per offside dopo il tiro di Lovric respinto da Sommer.