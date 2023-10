La Gazzetta dello Sport promuove l'arbitro Marchetti con il 6 in pagella per la sua direzione in Torino-Inter. Ma non mancano gli spunti da moviola: "Al 15’ st, in area-Torino, Sazonov riceve prima un calcio da Lautaro e poi, con la punta del piede, riesce ad allontanare la palla. Il contatto successivo con Dumfries non ha, come quello appena precedente, il dna da calcio di rigore. E’ invece da dischetto il contatto Ilic-Micky. Carlos Augusto andava ammonito prima, il giallo a Barella pare “forzato” (ma il labiale chissà...)", si legge. Mah...