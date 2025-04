Più di uno spunto da moviola in Inter-Bayern, diretta così così dall'arbitro sloveno Vincic. Ecco le interpretazioni della Gazzetta dello Sport dei momenti chiave in tal senso.

Al 3’, contatto Sané-Pavard in area-Inter: nulla. All’8’, invece, manca subito un giallo per Goretzka che entra duro su Thuram. Al 19’ ancora loro due protagonisti, stavolta in area bavarese: Dimarco sta per crossare e c’è un colpo del tedesco sul piede dell’interista che va a terra, ma per Vincic e Var va bene così. I dubbi restano, anche sulla casualità del contatto.

Al 3’ della ripresa, Thuram a terra inseguito da Laimer: per la rosea è troppo poco per un rigore, ma il tamponamento è evidente anche qui. Al 7’ il Bayern va avanti con Kane e a inizio azione c'è Mkhitaryan che finisce a terra toccandosi la testa dopo uno scontro con Goretzka: qui giusto non fermare il gioco.