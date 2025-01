Alejandro Hernandez Hernandez, arbitro di Sparta-Inter, ha diretto il match senza troppi assilli, ma con qualche decisione... bizzarra, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Ad esempio, al 6' subito il giallo a Dumfries che cade in area avversaria: il contatto con Laci c’è, ma non è rigore e ancor meno simulazione, sottolinea la rosea.

Al 29’ e al 43’ del primo tempo, poi, mancano due gialli, uno a testa: a Kairinen per pestone a Barella e a Pavard per fallo su Birmancevic. PEccato per il gol del raddoppio annullato proprio a Dumfries: Dimarco, come certifica il giornale, parte in fuorigioco di pochissimo.