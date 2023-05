"Manzano imperfetto (anche) in occasione del rigore dato (e tolto dal Var)". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport all'indomani di Milan-Inter 0-2 di Champions. "L’episodio eclatante va in scena al 30’ p.t.: Lautaro in slalom in area e, solo sfiorato da Kjaer sul fianco, va a terra. Manzano applica la sanzione: rigore. Ma rigore non è: Manuera, il Var, lo richiama al video per far notare che il milanista non incrocia mai con le gambe l’argentino. Niente sgambetto. Penalty e giallo tolti; nessun giallo a Lautaro (non ha simulato)".

Poi, dopo alcuni gialli mancati, arriviamo al pugno di Krunic in area con palla già in movimento. "Krunic, già ammonito, sferra un colpo nelle costole a Bastoni in area: va bene il duello ma ha rischiato molto".