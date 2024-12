Direzione balbettante di Chiffi, salvato dal VAR sul rigore che stappa la partita ed eccessivamente "cattivo" a livello disciplinare nel primo tempo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, ad esempio, è esagerato il giallo a Calhanoglu, che sfiora e forse addirittura nemmeno tocca Rovella in un duello basso e in volo. Manca invece un giallo a Pedro al 32' per fallo su Barella.

L'azione clou al 36': su calcio d’angolo, annullato il gol a De Vrji per posizione impattante di fuorigioco di Lautaro; il tutto viene cronologicamente saltato dal Var (Mazzoleni) che - prima - scorge un braccio evidente di Gigot su duello aereo. È rigore.