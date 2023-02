La Gazzetta dello Sport, nel box moviola, isola un solo episodio chiave per il match Inter-Atalanta di ieri arbitrata da Chiffi. Si tratta del tocco di mano di Toloi in area bergamasca su tiro di Lautaro. "L’arbitro lo giudica bene non dando il rigore e anche il Var giustamente non interviene perché il difensore del’Atalanta prima devia il tiro dell’attaccante dell’Inter col piede, poi di rimbalzo la palla gli finisce sul braccio quando lui è voltato.