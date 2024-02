Inter-Atletico Madrid non è stata certamente una partita facile da arbitrare, ma la Gazzetta dello Sport promuove la direzione di Kovacs che ha iniziato a elargire cartellini solo nel finale quando la tensione si è alzata inevitabilmente.

Dubbio al 13’ del primo tempo: Lautaro calcia da fuori area, Witsel respinge, la palla incoccia il braccio sinistro di Molina e finisce in corner. Rigore? Il VAR non segnala nulla e per la Gazzetta fa bene, anche se la posizione del braccio resta sospetta. Tutte corrette le ammonizioni di Hermoso, Savic, Morata, Frattesi, Koke e Carlos Augusto.