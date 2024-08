Il Corriere dello Sport valuta sufficiente la prova dell'arbitro Matteo Marchetti in Inter-Atalanta, anche perché la partita scorre via senza episodi controversi e sui 4 gol dell’Inter è tutto regolare. Giusto annullare per fuorigioco il 5-0 di Dimarco. Per quanto riguarda i cartellini, invece, il quotidiano romano sottolinea che "il pestone da dietro di Djimsiti su Lautaro meritava un giallo", mentre sono corrette le ammonizioni per De Roon e Retegui. "Al 37’ Barella tocca il pallone con il braccio nella sua area, prima però c’è la mano di Retegui", scrive il Corsport in un altro passaggio della moviola.