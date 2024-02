Il Corsport giudica insufficiente la direzione di gara di Colombo, che si perde live sia il tocco di braccio di Miranchuk che precede il gol poi annullato all'Atalanta sia l'altro tocco di braccio, quello di Hateboer, che sancisce il rigore per l'Inter nella ripresa. Bravo, però, a non fischiare palla uscita come segnalato in maniera inopinata dall'assistente Zingarelli.

Per il resto regolare l'1-0 di Darmian (Mkhitaryan in gioco) e anche il 2-0 (a toccare di braccio è Kolasinac, non Dimarco). Bravo Di Paolo al VAR che salva tutto.